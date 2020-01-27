+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: -4 °С
USD 378.60 EUR 417.75
RUB 6.13 CNY 54.58
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Даурен Абаев: Нужно на высоком уровне провести 100-летний юбилей МИА «Казинформ»

27 Января 2020 12:22
Поделиться:
Даурен Абаев: Нужно на высоком уровне провести 100-летний юбилей МИА «Казинформ»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нужно на высоком уровне провести 100-летний юбилей Международного информационного агентства «Казинформ», а также газеты «Казахстанская правда». Об этом заявил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев в ходе расширенного заседания коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Бердибек Сапарбаев: Нужно усилить работу пресс-служб госорганов
Официальный сайт АНК и El.kz объединяются в единую платформу МИА «Казинформ» и итальянское агентство ANSA подписали соглашение о сотрудничестве 13 августа 2020 года «Казинформ» перешагнет 100-летний рубеж собственной деятельности

«В прошлом году газета «Egemen Qazaqstan» отметила свое 100-летие. В свою очередь, в этом году газете «Казахстанская правда» и Международному информационному агентству «Казинформ» исполняется 100 лет. Нужно на высоком уровне провести данные мероприятия. Однако, как отмечает Глава государства, при проведении мероприятий нужно акцентировать внимание на просветительские направления», - сказал министр на заседании.

Даурен Абаев также отметил, что в этом году планируется традиционно организовать премии «Үркер», «Тұмар», а также проведение медиа-форума «Astana Media Week».


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: СМИ, Общество,
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив