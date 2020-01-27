Даурен Абаев: Нужно на высоком уровне провести 100-летний юбилей МИА «Казинформ»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нужно на высоком уровне провести 100-летний юбилей Международного информационного агентства «Казинформ», а также газеты «Казахстанская правда». Об этом заявил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев в ходе расширенного заседания коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году газета «Egemen Qazaqstan» отметила свое 100-летие. В свою очередь, в этом году газете «Казахстанская правда» и Международному информационному агентству «Казинформ» исполняется 100 лет. Нужно на высоком уровне провести данные мероприятия. Однако, как отмечает Глава государства, при проведении мероприятий нужно акцентировать внимание на просветительские направления», - сказал министр на заседании.

Даурен Абаев также отметил, что в этом году планируется традиционно организовать премии «Үркер», «Тұмар», а также проведение медиа-форума «Astana Media Week».