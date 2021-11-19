Даурен Абаев: Нужно, чтобы наша новая действительность соответствовала мечтам Жамбыла

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нужно, чтобы наша новая действительность соответствовала мечтам Жамбыла. Такое мнение высказал первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев на международной конференции «Ұлы дала ақыны», посвященной 175-летию великого акына Жамбыла Жабаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Такие выдающиеся люди, как Абай, Суюнбай, Жамбыл всегда мечтали о том, чтобы казахи были сильной и цивилизованной нацией. Думаю, сейчас, когда мы отмечаем важный рубеж нашей Независимости, нужно, чтобы наша новая действительность соответствовала их мечтам. Со времен аль-Фараби все наши мыслители придерживались общего принципа – это традиция образования и культуры. У человека два крыла, возвышающих его – это знания и культура. Поэтому нашей главной идеологией должно быть становление образованной и культурной нации. Считаю, что в новом веке казахская нация должна характеризоваться именно так», – сказал Д. Абаев.

По его мнению, необходимо культивировать в обществе ценности образования и культуры. Образование, особенно подрастающего поколения – одна из важных функциональных задач государства. Культура же начинается с воспитания в семье, в окружении. Поэтому, за культуру в обществе ответственна, наряду с государством, и семья. Государство и общество должны совместно работать над этим. В этом деле особую роль играет интеллектуальное сообщество, которое во все времена помогало выбрать верный путь.

«За тридцать лет независимости старшее поколение выполнило огромную работу для создания новой государственности. Благодаря этому Казахстан стал современной, сильной страной. Наша цель – передать нашу Родину следующему поколению, еще более укрепив ее, воспитать в этом поколении лучшие человеческие качества. Качественное образование и хорошее воспитание – это гарантия процветания нации. Это единственный способ не отстать от развитых государств в эпоху перемен. Заветы Жамбыла заключаются в этих незыблемых ценностях», – отметил Д. Абаев.