Даурен Абаев: Нужно бороться с мошенничеством при получении АСП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ряд примеров мошенничества при получении адресной социальной помощи привел министр информации и общественного развития Даурен Абаев в ходе программы «Открытый диалог» на телеканале «Хабар», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К сожалению, действительно, фактов мошенничества становится все больше. В том же Шымкенте суды завалены заявлениями на развод. На прошлой неделе прочитал в СМИ материал о том, что семья забрала собственного ребенка из детского дома, а после оформления адресной социальной помощи сдала его обратно. В Уральске выявлены случаи, когда люди временно выписывали своих родителей из домов престарелых. Некоторые скрывают доходы, которые превышают 8 миллионов тенге в год. Поэтому Правительство этой ситуацией естественно озаботилось. Конечно же, необходимо упредить и бороться с мошенничеством», – сказал Д.Абаев.