Даурен Абаев: Нурсултан Назарбаев смог построить сильное государство

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев отметил, как страна развиваалсь после обретения независимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 1991 году сразу после эйфории первых дней независимости наши граждане стали испытывать разделенное ощущение потерянности, непонимание, тревогу и страх перед будущим. Депрессия проникла в общественное сознание на фоне драматических событий в экономике, финансах, международной, внутренней политике. Мы были девятыми по территории государств в мире, но нас называли евразийскими Балканами, потенциальным очагом кровавых конфликтов и точкой противостояния великих держав», - рассказал Даурен Абаев во время международной научно-практической конференции «Лидерство. Стабильность. Прогресс», прошедшей в Нур-Султане.

«Тогда не было и речи о каких-либо амбициях глобального масштаба. Все думали, как прокормить семью здесь и сейчас. На этой фазе исторического надлома первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев смог построить сильное государство», - сказал Д. Абаев.

По словам Даурена Абаева, Елбасы четко обрисовал казахстанцам цели и задачи. Благодаря его гибкой дипломатической политике, Казахстан был встроен в архитектуру глобальной безопасности.

«Мы нарастили высокие темпы экономического роста, укрепили благополучие наших граждан. Была построена уникальная модель единства и согласия полиэтнического и поликонфессионального общества. Динамика перемен была фантастической. Например, нам не нужно выходить даже за пределы этого зала. Мы с вами сидим в современном здании, оборудованном по последнему слову техники; с нами на связи люди из других стран и континентов, благодаря сигналу казахстанского спутника на околоземной орбите. А еще 10 лет назад в этом районе не было ничего, кроме каштановой почвы надпойменной террасы реки Есіл», - подчеркнул Д. Абаев.