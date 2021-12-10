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Даурен Абаев: Нурсултан Назарбаев смог построить сильное государство

10 Декабря 2021 13:16
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Даурен Абаев: Нурсултан Назарбаев смог построить сильное государство

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев отметил, как страна развиваалсь после обретения независимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В 1991 году сразу после эйфории первых дней независимости наши граждане стали испытывать разделенное ощущение потерянности, непонимание, тревогу и страх перед будущим. Депрессия проникла в общественное сознание на фоне драматических событий в экономике, финансах, международной, внутренней политике. Мы были девятыми по территории государств в мире, но нас называли евразийскими Балканами, потенциальным очагом кровавых конфликтов и точкой противостояния великих держав», - рассказал Даурен Абаев во время международной научно-практической конференции «Лидерство. Стабильность. Прогресс», прошедшей в Нур-Султане.

«Тогда не было и речи о каких-либо амбициях глобального масштаба. Все думали, как прокормить семью здесь и сейчас. На этой фазе исторического надлома первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев смог построить сильное государство», - сказал Д. Абаев.

По словам Даурена Абаева, Елбасы четко обрисовал казахстанцам цели и задачи. Благодаря его гибкой дипломатической политике, Казахстан был встроен в архитектуру глобальной безопасности.

«Мы нарастили высокие темпы экономического роста, укрепили благополучие наших граждан. Была построена уникальная модель единства и согласия полиэтнического и поликонфессионального общества. Динамика перемен была фантастической. Например, нам не нужно выходить даже за пределы этого зала. Мы с вами сидим в современном здании, оборудованном по последнему слову техники; с нами на связи люди из других стран и континентов, благодаря сигналу казахстанского спутника на околоземной орбите. А еще 10 лет назад в этом районе не было ничего, кроме каштановой почвы надпойменной террасы реки Есіл», - подчеркнул Д. Абаев.

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#Первый Президент - Елбасы   #30 лет Независимости  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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