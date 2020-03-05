Даурен Абаев назвал знаковой поездку Главы государства в Кордай
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев высказался по поводу поездки Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Кордайский район Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В интервью программе «Открытый диалог» на телеканале «Хабар» глава МИОР напомнил, что после тех трагических событий прошел месяц.
«За это время эмоции улеглись, а любую проблему лучше всего, конечно же, обсуждать «на холодную голову». Факт того, что поездка состоялась в День благодарности, я думаю, придал этому событию некую знаковость», - сказал Даурен Абаев.
Министр добавил, что в ходе визита Касым-Жомарт Токаев вновь заверил общественность, что все виновные понесут наказание вне зависимости от этнической принадлежности.
«Также Глава государства отметил, что мы должны беречь межэтническое согласие, мир и дружбу, не поддаваясь на провокации. И отдельно Касым-Жомарт Кемелевич дал поручения правоохранительным органам разобраться и наказать всех, кто причастен к контрабандному бизнесу в этом районе. Ведь именно он стал так называемым спусковым крючком трагических событий, к сожалению, свидетелями которых мы стали», - резюмировал Даурен Абаев.
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