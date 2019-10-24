Даурен Абаев: Находиться в резерве Главы государства - огромная честь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 80% вошедших в Президентский молодежный кадровый резерв не имеют отношения к государственной службе. Об этом заявил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу добавить, что заявки в резерв подали свыше 13 тысяч граждан. Это очень высокий показатель, который говорит о том, что идея, предложенная Президентом, нашла широкий отклик и люди в нее поверили. Это – первый конкурс такого рода. Думаю, это огромная честь находиться в резерве Главы государства. Поэтому свои заявки подали те, кто уже занимают относительно высокие посты. Но таковых не так много, как все думают. Просто их имена у всех на слуху. Абсолютное большинство и тех, кто прошел сегодня, не занимает высоких должностей. 80% вообще не имеют отношения к государственной службе. Я считаю, что это очень хороший показатель. Не только для Казахстана, но и для любой страны – это показатель активности. Люди видят и верят в социальный лифт», - сказал министр в эфире программы «Открытый диалог» на телеканале «Хабар».

Он также прокомментировал вопросы отбора на молодежный конкурс, так как многие высказывались о сложностях.

«Что касается сложных вопросов – то это вполне ожидаемо. Никто не обещал легкой прогулки. Согласитесь – ставки довольно высоки. Нужно понимать, что это конкурс с высокой плотностью. Поэтому, конечно, было бы странно, если бы никто не высказывал свое недовольство. Но считаю, что самое главное – это результат. Даже если из всего кадрового резерва мы наберем 10% эффективных управленцев, которые в будущем смогут внести свой вклад в развитие страны, то это уже будет большим успехом. Поэтому я предлагаю судить по результату. А результат будет, потому что вся эта работа находится на прямом контроле Президента», - считает Д. Абаев.

Напомним, председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Жайылганова ранее сообщала, что на этап «Оценка потенциала» отбора в Президентский молодежный кадровый резерв прошли 549 участников.