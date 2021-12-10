Даурен Абаев: Мы чувствуем себя полноценными хозяевами своей земли

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев отметил достижения молодых казахстанцев в независимой стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конечно, говоря об итогах 30-летия независимости, нельзя не отметить и то, как изменился ментальный портрет казахстанцев. Мы твердо стоим на своих ногах. Мы перестали видеть себя на вторых ролях, отбросили многие страхи и чувство тревожности. Мы чувствуем себя полноценными хозяевами своей земли, своей судьбы, своего настоящего и будущего. Успехи придали нам уверенность, уверенность породила здоровые амбиции, а амбиции - дерзость, устремление», - сказал Даурен Абаев во время международной научно-практической конференции «Лидерство. Стабильность. Прогресс», прошедшей в Нур-Султане.

«Наверное, поэтому мы уже не удивляемся, когда наш спортсмен собирает полный Madison Square Garden, когда на радиостанциях от Сан-Франциско до Гонконга днями напролет крутят композицию обладателя Grammy из Павлодарской области. В то время как фанатское движение Dears один за другим захватывает континенты, страны. Пусть так будет всегда. Пусть наша страна и наш народ процветают, пусть мирным и благополучным будет наш общий дом - Республика Казахстан», - заявил Д. Абаев.

Ранее председатель Мажилиса Парламента Нурлан Нигматулин обратился к участникам конференции, отметив, что наша страна всегда открыта новым взглядам и идеям, сохраняя при этом свою национальную идентичность.

