Даурен Абаев: Мир и согласие - это результат многолетнего труда нашего народа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мир и согласие в нашей стране - это результат многолетнего, созидательного труда нашего народа. Об этом заявил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, выступая на республиканской конференции «Духовное согласие – залог единства и стабильности», приуроченной ко Дню духовного согласия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как часто говорит наш Первый Президент Нурсултан Назарбаев, мир и согласие - это главное завоевание нашей независимости. Именно завоевание, ведь ошибаются те, кто считают, что это единство данностью. Нет, это результат многолетнего созидательного труда нашего народа. Это богатство и достояние - это ценность, которую мы должны охранять и беречь от любых посягательств», - сказал Даурен Абаев.

Министр подчеркнул, что без духовного согласия невозможно развитие Казахстана.

«Без него мы бессильны перед любыми глобальными вызовами. И сегодня это нужно признать на самых разных фронтах. Наша с вами сплоченность проходит испытание на прочность. В век информационных технологий наше сознание меньше всего защищено от влияния деструктивных сил, чья идеология базируется на неприятии многого: иного этноса, иной религии, иной веры, иного мнения. Картина их мира соблазнительно проста, есть хорошая вера или нация, а есть все остальное. И молодежь, чье неокрепшее сознание не научено выявлять демагогию в сладких речах, которые льются на закрытых встречах, митингах, проповедях или в прямых эфирах на YouTube, часто попадает в эту сеть. В результате мы получаем столкновение на этнической почве, получаем сотни семей, которые возвращаются с фронтов далекой Сирии, мы получаем теракты, уносящие жизнь невинных людей. И мы должны говорить об этом, мы должны обсуждать эти вопросы и совместно искать пути их решения», - подчеркнул Даурен Абаев.