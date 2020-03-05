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Даурен Абаев: Достижение теннисистки Елены Рыбакиной - историческое для Казахстана

5 Марта 2020 22:34
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Даурен Абаев: Достижение теннисистки Елены Рыбакиной - историческое для Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев назвал историческим достижение казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Нельзя не отметить достижения нашей теннисистки Елены Рыбакиной, которая после целого ряда успешных выступлений поднялась на 17-е место всемирного рейтинга, это историческое событие для Казахстана, историческое достижение», - сказал Дарен Абаев в интервью программе «Открытый диалог» на телеканале «Хабар».

Министр отметил, что наши спортсмены в этом виде спорта никогда раньше не поднимались так высоко в рейтинге.

Ранее сообщалось, что казахстанская теннисистка Елена Рыбакина впервые в своей карьере вошла в ТОП-20 мирового рейтинга.


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Ключевые слова: Спорт, Общество,
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Автор:

Серик Сабеков

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