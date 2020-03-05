Даурен Абаев: Достижение теннисистки Елены Рыбакиной - историческое для Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев назвал историческим достижение казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нельзя не отметить достижения нашей теннисистки Елены Рыбакиной, которая после целого ряда успешных выступлений поднялась на 17-е место всемирного рейтинга, это историческое событие для Казахстана, историческое достижение», - сказал Дарен Абаев в интервью программе «Открытый диалог» на телеканале «Хабар».

Министр отметил, что наши спортсмены в этом виде спорта никогда раньше не поднимались так высоко в рейтинге.

Ранее сообщалось, что казахстанская теннисистка Елена Рыбакина впервые в своей карьере вошла в ТОП-20 мирового рейтинга.