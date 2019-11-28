Даурен Абаев: Для меня Ержан Максим - победитель

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития прокомментировал участие Ержана Максима в «Детском Евровидении», где юный певец занял второе место, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам министра, Максим Ержан оправдывает высокое звание артиста.

«Причем он оправдывает это звание не только блестящими выступлениями, но и тем, как он работает над собой, как быстро развивается, а самое главное - как корректно, по-взрослому и интеллигентно он себя ведет. Для меня его второе место – чистая формальность. Профессиональное, компетентное и международное жюри единогласно присудило ему победу. И то, что Ержан был на голову выше остальных участников, не вызывает никаких сомнений. Поэтому для меня он – победитель», - сказал Даурен Абаев в эфире программы «Открытый диалог» на телеканале «Хабар».

Он также отметил вклад команды агентства «Хабар» в работе трансляции «Детского Евровидения».

«Что касается результатов голосования, то каждая страна голосует за своего участника. Тут речи об объективности быть не может. Мы это все прекрасно понимаем. Все голосуют за своих. Я хочу поблагодарить всех, кто проголосовал за Ержана, не поленился это сделать. К сожалению, активность наших зрителей оказалась на порядок ниже, чем у других странах. По факту, проиграл не Ержан, а наш зритель. Нам не хватило сплоченности и поддержки юного таланта», - считает министр.

Напомним, Ержан Максим занял второе место в международном песенном конкурсе «Junior Eurovision», который прошел 24 ноября 2019 года в городе Гливице, Польша. Он на английском и казахском языках в финале исполнил песню «Арманнан қалма», авторами которой являются Хамит Шангалиев, Данияр Алдабергенов и Тимур Балымбетов.

Семь стран-участниц из 19 (Грузия, Беларусь, Уэльс, Польша, Украина, Нидерланды, Сербия) отдали максимальные баллы Казахстану (12).

Голосования зрителей и жюри Ержану принесли 79 баллов, и по итогам с 227 баллами он занял второе место. Победителем стала Виктория Габор из Польши (278 баллов).

Позже юного певца поздравили Глава государства Касым-Жомарт Токаев и министр культуры и спорта Актоты Раимкулова.