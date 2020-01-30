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Даурен Абаев: Делается все, чтобы граждане не оставались под снежными заносами

30 Января 2020 22:31
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Даурен Абаев: Делается все, чтобы граждане не оставались под снежными заносами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Службы спасения делают все, чтобы граждане не оставались под снежными заносами. Об этом сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев в ходе программы «Открытый диалог» на телеканале «Хабар», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Объем осадков, которые выпали за эти дни, например, в городе Нур-Султане - аномальный. Таких осадков не было 55 лет, это рекорд. И наши службы спасения делали все и делают, чтобы наши граждане не остались под снежными заносами. В первую очередь, через мобильных операторов, СМИ, по радио передается информация о том, что трассы закрыты, что нужно воздержаться от любых поездок», - сказал Д.Абаев.

По его словам, в спасательных операциях участвуют не только сотрудники Комитета по чрезвычайным ситуациям, но и военные, полицейские, дорожные службы, сотрудники акиматов, врачи. Все эти люди работают в круглосуточном режиме.

Министр привел ряд примеров самоотверженности сотрудников разных служб, усилиями которых эвакуировано более трех тысяч человек, а также отметил работу добровольцев из числа граждан, помогавших спасателям. По мнению Д.Абаева, это и есть единение и добрая воля граждан Казахстана.


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Ключевые слова: СМИ,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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