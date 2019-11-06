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Даурен Абаев: Число приверженцев деструктивных религиозных течений уменьшается по стране

6 Ноября 2019 11:58
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Даурен Абаев: Число приверженцев деструктивных религиозных течений уменьшается по стране

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала 2019 года было удалено более 25 тысяч противоправных материалов в интернет-пространстве. Об этом сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня по стране наблюдается позитивная динамика - уменьшается число приверженцев деструктивных религиозных течений. Мы активно сотрудничаем с реабилитационным центром «Акниет», а также с такими же региональными структурами. Организована деятельность по контрпропаганде радикальной идеологии в масс-медиа. Продвигаются месседжи о вреде радикальной идеологии, важности светских ценностей и межконфессионального согласия, модернизирован духовно-просветительский портал Kazislam, ведется мониторинг интернет-пространства с целью выявления материалов противоправного характера с последующим блокирование или удалением», - сказал Даурен Абаев в ходе девятого форума религиоведов в Нур-Султане.

Он сообщил, что с начала 2019 года в рекомендательном порядке собственниками и администрациями интернет-ресурсов было удалено более 25 тысяч противоправных материалов, ограничен доступ к более чем 13 тыс. материалам, в которых содержались пропаганда, идеология терроризма и религиозного экстремизма.

«Но это работа требует совершенствования. Принимаемых мер по контрпропаганде в соцсетях недостаточно. Нужно пересмотреть формат публикуемых материалов, количество размещенных материалов должно подкрепляться качеством», - добавил министр.

Для повышения качества проводимой работы в министерстве намерены решить проблему нехватки специалистов и повышения их квалификации.

«Сегодня в подготовке специалистов в сфере религии задействованы функционирующие в нашей стране духовно-учебные заведения. Ежегодно увеличиваются государственные заказы на подготовку специалистов в области религии. В ближайшее время начнется реализация проекта по организации курсов для теологов и других специалистов в сфере религии в Нур-Султане, Алматы, Актобе. Несомненно, такая работа будет продолжаться. Для этого в регионах в соответствии с имеющими потребностями должны быть разработаны обучающие программы и заложены необходимые финансовые средства», - заключил Д. Абаев.


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Ключевые слова: Правительство РК, Религия,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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