-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:17
-
-
Даурен Абаев: Число приверженцев деструктивных религиозных течений уменьшается по стране
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала 2019 года было удалено более 25 тысяч противоправных материалов в интернет-пространстве. Об этом сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сегодня по стране наблюдается позитивная динамика - уменьшается число приверженцев деструктивных религиозных течений. Мы активно сотрудничаем с реабилитационным центром «Акниет», а также с такими же региональными структурами. Организована деятельность по контрпропаганде радикальной идеологии в масс-медиа. Продвигаются месседжи о вреде радикальной идеологии, важности светских ценностей и межконфессионального согласия, модернизирован духовно-просветительский портал Kazislam, ведется мониторинг интернет-пространства с целью выявления материалов противоправного характера с последующим блокирование или удалением», - сказал Даурен Абаев в ходе девятого форума религиоведов в Нур-Султане.
Он сообщил, что с начала 2019 года в рекомендательном порядке собственниками и администрациями интернет-ресурсов было удалено более 25 тысяч противоправных материалов, ограничен доступ к более чем 13 тыс. материалам, в которых содержались пропаганда, идеология терроризма и религиозного экстремизма.
«Но это работа требует совершенствования. Принимаемых мер по контрпропаганде в соцсетях недостаточно. Нужно пересмотреть формат публикуемых материалов, количество размещенных материалов должно подкрепляться качеством», - добавил министр.
Для повышения качества проводимой работы в министерстве намерены решить проблему нехватки специалистов и повышения их квалификации.
«Сегодня в подготовке специалистов в сфере религии задействованы функционирующие в нашей стране духовно-учебные заведения. Ежегодно увеличиваются государственные заказы на подготовку специалистов в области религии. В ближайшее время начнется реализация проекта по организации курсов для теологов и других специалистов в сфере религии в Нур-Султане, Алматы, Актобе. Несомненно, такая работа будет продолжаться. Для этого в регионах в соответствии с имеющими потребностями должны быть разработаны обучающие программы и заложены необходимые финансовые средства», - заключил Д. Абаев.
- Более 20 тысяч человек являются последователями деструктивных идеологий в Казахстане - КНБ
- Установить зарплату работающим в исправительных учреждениях имамам предложили в Казахстане
- Более 11 тыс гектаров земли выведут из аренды на «Байконуре»
- Финансирование проекта «Ауыл – ел бесігі» будет увеличено
- Количество субъектов МСБ в Казахстане достигло 1,3 млн
- Работающий в специальных налоговых режимах МСБ освободят от подоходного налога в РК
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана