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Даурен Абаев: Бибисара – гордость страны!

18 Января 2022 13:14
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Даурен Абаев: Бибисара – гордость страны!

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев встретился с самой молодой чемпионкой мира в истории мировых шахмат Бибисарой Асаубаевой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

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На турнире в Варшаве (Польша) казахстанская спортсменка завоевала первое место по блицу, обеспечив себе победу за тур до окончания турнира. Кроме того, там же Б.Асаубаева выиграла «серебро» по быстрым шахматам (рапид).

Напомним, что ранее Бибисара была чемпионкой мира среди девочек по классическим шахматам до 8, 10, 12 и 14 лет и чемпионкой мира среди школьников.

Министр тепло поздравил Бибисару Асаубаеву, выразил ей благодарность от имени всех казахстанцев, поинтересовался планами на будущее и пожелал дальнейших успехов ее спортивной карьере.

«Бибисара – гордость страны! Столь высокий результат на престижном турнире с сильнейшим составом участников навсегда войдет в летопись достижений казахстанского спорта. В этой связи, конечно, особую благодарность хочется выразить маме Бибисары Лиане Танжариковой и ее тренерам. Уверен, ее успехи станут большим стимулом для занятия шахматами для тысяч маленьких казахстанцев», - отметил министр Д.Абаев.


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#Спорт   #Минкультуры   #Шахматы  
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