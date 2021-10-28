Даурен Абаев: Атырау  предстоит стать одним из центров изучения золотоордынского наследия

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Атырау предстоит стать одним из центров изучения золотоордынского наследия. Об этом в ходе международной научно-практической конференции «Ұлық ұлыс - Алтын Орда» заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Буквально неделю назад Президент Касым-Жомарт Токаев посетил историко-культурный комплекс «Жошы хан» в Улытау – место захоронения великого основателя Улуг Улуса. Перенимая эстафету этого знакового события, мы собрали цвет казахстанской и международной исторической науки здесь, на священной атырауской земле, чтобы обсудить и осмыслить наследие великой империи средневековья, степного Рима, могущественной державы своего времени», - сказал Даурен Абаев.

По его словам, Атырау - не просто нефтяная столица, это западный рубеж нашей необъятной Родины. Земля, подарившая народу славных батыров и мужей, внесших колоссальный вклад в историю страны. Атырау по праву предстоит стать одним из ключевых центров изучения золотоордынского наследия.