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    15:39, 28 Октябрь 2021 | GMT +6

    Даурен Абаев: Атырау  предстоит стать одним из центров изучения золотоордынского наследия

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Атырау предстоит стать одним из центров изучения золотоордынского наследия. Об этом в ходе международной научно-практической конференции «Ұлық ұлыс - Алтын Орда» заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Буквально неделю назад Президент Касым-Жомарт Токаев посетил историко-культурный комплекс «Жошы хан» в Улытау – место захоронения великого основателя Улуг Улуса. Перенимая эстафету этого знакового события, мы собрали цвет казахстанской и международной исторической науки здесь, на священной атырауской земле, чтобы обсудить и осмыслить наследие великой империи средневековья, степного Рима, могущественной державы своего времени», - сказал Даурен Абаев.
    По его словам, Атырау - не просто нефтяная столица, это западный рубеж нашей необъятной Родины. Земля, подарившая народу славных батыров и мужей, внесших колоссальный вклад в историю страны. Атырау по праву предстоит стать одним из ключевых центров изучения золотоордынского наследия.


    Теги:
    Атырауская область Даурен Абаев История Казахстана Алтын орда
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