Даулетбек Кусаинов назначен послом РК в Канаде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Кусаинов Даулетбек Каирбекович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Канаде. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Родился 17 марта 1977 года в Северо-Казахстанской области. Окончил Кокшетауский университет им. Ш. Валиханова, Евразийский гуманитарный институт, Университет Стирлинг. Свою трудовую деятельность начал в 1998 году в качестве преподавателя кафедры немецкого языка Кокшетауского университета им. Ш. Валиханова. С 1999 по 2000 годы был консультантом Национального центра устойчивого развития Министерства охраны окружающей среды РК.

Свою дипломатическую карьеру начал в 2000 году с должности атташе департамента многостороннего сотрудничества Министерства иностранных дел РК. До 2004 года работал третьим, а затем вторым секретарём в том же департаменте. В 2004-2008 годах был третьим секретарём посольства РК в Бельгии. С 2008 по 2009 годы занимал должность начальника управления департамента торговых переговоров Министерства индустрии и торговли РК. В 2009-2014 годах работал в Администрации Президента РК консультантом, инспектором, заведующим сектором, заместителем заведующего Центра внешней политики.

С 2014 по 2017 годы – советник-посланник посольства РК в Великобритании, а в 2017-2019 годах – советник-посланник посольства РК в США. До назначения послом Казахстана в Канаде с октября 2019 года был заведующим отделом внешней политики и международных связей Администрации Президента РК. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника II класса. Владеет английским, немецким и нидерландским языками.