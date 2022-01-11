Даулет Уранхаев: В какой бы части света мы ни находились, наша сила - в единстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Молодой сотрудник Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Даулет Уранхаев отметил, что поддерживает все инициативы Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мне 22 года и на данный момент я работаю в Швейцарии, в одной из крупнейших спортивных ассоциаций в мире. Начало беспорядков я застал в своем родном городе, в Семее, и слава Всевышнему, что получилось вернуться в столицу. Сегодня День общенационального траура, и я хотел бы выразить свои глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в эти непростые дни. Сердце обливалось кровью при чтении определенных новостей… Я за мир и порядок в нашей стране и хотел бы призвать своих друзей и знакомых, в особенности казахстанскую молодежь за границей, поддержать Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в наведении мира и порядка в Казахстане. Меня охватывали чувства страха, переживания, и никогда до этого я не стоял перед телевизором в трепетном ожидании чьего-либо выступления», - признался Даулет Уранхаев.

По его словам, в момент смуты и неопределенности Президент Касым-Жомарт Токаев проявил необходимую решительность в своих действиях, отчетливо транслируя уверенность людям, переживающим за страну.

«У меня много знакомых и друзей из Казахстана находятся, учатся и работают в разных странах мира и я знаю, что они, как и я, переживают за будущее нашей страны. Сейчас не время для раздора и споров, в какой части света мы бы ни находились, наша сила - в единстве, «Күшіміз Бірлікте»», - добавил он.