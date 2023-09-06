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    12:07, 06 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Даулет Турлыханов прокомментировал избиение женщины своим сыном

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Сети появилось видео, где парень избивает женщину, автор обвиняет в этом среднего сына депутата Мажилиса Даулета Турлыханова. Журналисты попросили мажилисмена прокомментировать инцидент, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сами разберутся. Наверное, любят друг друга», - сказал Даулет Турлыханов в кулуарах Мажилиса.

    Депутат заверил, что проведет беседу с сыновьями.

    «Обязательно. Взрослые люди, разберутся сами. Я от вас услышал эту новость, мне это неприятно. Я не знал», - заявил Д. Турлыханов.

    Также депутату был задан вопрос о том, бил ли он сам когда-нибудь женщину.

    «Только на ковре», - сказал мажилисмен.

    Ранее, в Telegram-канале журналиста Михаила Козачкова было опубликовано видео избиения женщины со следующей подписью: «Ничего особенного, просто женщина выложила в инстаграм видео избиения. Ах да, бьет ее средний сын депутата Даулета Турлыханова».


    Теги:
    Мажилис Происшествия Происшествия, ЧС для mail.ru Парламент
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