Даулет Турлыханов прокомментировал избиение женщины своим сыном

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Сети появилось видео, где парень избивает женщину, автор обвиняет в этом среднего сына депутата Мажилиса Даулета Турлыханова. Журналисты попросили мажилисмена прокомментировать инцидент, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сами разберутся. Наверное, любят друг друга», - сказал Даулет Турлыханов в кулуарах Мажилиса.

Депутат заверил, что проведет беседу с сыновьями.

«Обязательно. Взрослые люди, разберутся сами. Я от вас услышал эту новость, мне это неприятно. Я не знал», - заявил Д. Турлыханов.

Также депутату был задан вопрос о том, бил ли он сам когда-нибудь женщину.

«Только на ковре», - сказал мажилисмен.

Ранее, в Telegram-канале журналиста Михаила Козачкова было опубликовано видео избиения женщины со следующей подписью: «Ничего особенного, просто женщина выложила в инстаграм видео избиения. Ах да, бьет ее средний сын депутата Даулета Турлыханова».