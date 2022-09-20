Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт
Даулет Шабанбай получит $65 000 за бронзовую медаль Олимпиады-2012
20 Сентября 2022, 22:10

Даулет Шабанбай получит $65 000 за бронзовую медаль Олимпиады-2012

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта Даурен Абаев встретился с призером Олимпийских игр Даулетом Шабанбаем. Он поздравил казахстанского борца вольного стиля с заслуженной наградой – бронзовой олимпийской медалью «Лондон-2012, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

«Я поздравляю всех казахстанцев с бронзовой медалью Олимпийских игр. Наш спортсмен стал призером, получил медаль спустя 10 лет и это весьма значимое событие. Все по справедливости и благодаря профессионализму нашего батыра», – написал на странице в Facebook министр культуры и спорта Даурен Абаев.

Также принято решение о выплате государственного вознаграждения Даулету Шабанбаю в размере $65 000. Ранее он уже получил $10 тыс.

Напомним, Международный олимпийский комитет принял решение об исключении чемпиона Узбекистана Артура Таймазова и чемпиона Грузии Давида Модзманашвили из Олимпийских игр за употребление допинга.

В результате перераспределения олимпийских наград наш спортсмен заслуженно завоевал бронзовую медаль.

Фото: olympic.kz





Новости по теме
Премьера «Кармен-сюита» состоялась в «Астана Балет»
Молодежная сборная РК по грэпплингу заняла первое место на чемпионате мира в Испании
Фестиваль «Азия дауысы» планируют возродить в Алматы
Читайте также
Конкурс Dala Dauysy с призовым фондом 46 млн тенге стартовал в Казахстане
Премьера «Кармен-сюита» состоялась в «Астана Балет»
Молодежная сборная РК по грэпплингу заняла первое место на чемпионате мира в Испании
В Астане пройдет XXVIIІ республиканский фестиваль драматических театров Казахстана
Фестиваль «Азия дауысы» планируют возродить в Алматы
Консульство РК в Италии помогло казахстанским спортсменам добраться до Испании
Уровень спортивных врачей будут повышать в Казахстане
Герои «Золушки» перевоплотились в фэшн-дизайнера и диджея в балетном спектакле
Новости партнеров
Популярное
1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
3 Как мошенники имитируют проблемы с Windows и выманивают данные пользователей
4 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
5 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК

Лента новостей

Тенденции
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Архив