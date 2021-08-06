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Даулет Ниязбеков уступил в четвертьфинале на Олимпийских играх в Токио

6 Августа 2021 11:05
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Даулет Ниязбеков уступил в четвертьфинале на Олимпийских играх в Токио

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Казахстанский «вольник» Даулет Ниязбеков провел второй поединок в рамках олимпийского турнира в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Во втором поединке Ниязбекову противостоял трёхкратный чемпион мира представитель Азербайджана Хажи Алиев. Поединок завершился со счетом 9:1.

Отметим, что шанс на медаль у Ниязбекова еще есть. Если представитель Азербайджана выйдет в финал, то Даулет сможет побороться в утешительном поединке.

Ранее казахстанский «вольник» Алишер Ергали уступил во втором поединке в рамках олимпийского турнира в Токио, где ему противостоял представитель Турции Сулейман Карадениз. Шанс на медаль у Ергали есть, если представитель Турции выйдет в финал, то Алишер сможет побороться в утешительном поединке.

Также в соревнованиях по женской борьбе в весовой категории до 50 кг казахстанка Валентина Исламова по итогам 1/8 финала уступила сопернице из Эквадора Лусии Ямили Йепес Гусмани. Шансы на медаль у Валентины сохраняются - в случае выхода в финал Гусмани казахстанка выступит в утешительном раунде.

Фото: НОК Казахстана, Женис Ыскабай


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#Спорт   #Олимпиада   #Япония  
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