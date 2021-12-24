Даулет Ниязбеков официально завершил спортивную карьеру

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Капитан сборной Казахстана по вольной борьбе Даулет Ниязбеков официально завершил спортивную карьеру. Об этом сообщил главный тренер команды Асет Серикбаев. В интервью Olympic.kz спортсмен поделился мыслями об этом, передает МИА «Казинформ».

«Моя травма, полученная на Олимпиаде в Токио, сильно меня подкосила. К борьбе у меня нет обид. Дошел в ней туда, куда смог. Хочу поблагодарить своих наставников, которые пробудили во мне интерес к борьбе, открыли мне путь, обучили всем навыкам. Да, я ухожу, не насытившись борьбой. Мечта получить олимпийскую медаль не сбылась. Но я думаю, что ухожу, выложив всего себя, весь свой труд на ковре. Я благодарен богу, что смог достигнуть своих результатов», – сказал Даулет Ниязбеков.

Даулет Ниязбеков - серебряный призер чемпионата мира-2019, бронзовый призер чемпионата мира-2011 года, трехкратный чемпион Азии (2015, 2016, 2018), четырехкратный бронзовый призер чемпионата Азии (2013, 2014, 2017, 2020), чемпион кубка Тахти, чемпион международных турниров, чемпион мемориала Циолковского (2016). Неоднократный чемпион Казахстана, мастер спорта Республики Казахстан международного класса. Участник Олимпиады — 2012 в Лондоне и Олимпиады — 2020 в Токио.