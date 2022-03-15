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    20:23, 14 Март 2022 | GMT +6

    Дәулет Кәрібек назначен секретарем партии «AMANAT»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Член Президентского Молодежного кадрового резерва Дәулет Кәрібек назначен секретарем партии «AMANAT», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

    «Постановлением Председателя партии Касым-Жомарта Кемелевича Токаева Секретарем партии «AMANAT» назначен Кәрібек Дәулет Жамаубайұлы.

    Дәулет Кәрібек родился 12 сентября 1990 года. Выпускник Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева по специальности «политология», доктор PhD.

    С 2009 года занимал различные должности в МК «Jas Otan». В 2019 году возглавил «Jas Otan» и руководил молодежным крылом Team Qazaqstan Республиканского штаба кандидата в Президенты РК К.К.Токаева.

    Занимал позиции руководителя ГУ «Управление по вопросам молодежной политики акимата города Нур-Султана» и первого заместителя председателя столичного филиала партии «Nur Otan». До назначения работал в должности заместителя акима Жамбылской области», - говорится в сообщении пресс-службы.


    Теги:
    AMANAT Назначения Политика
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