Даулет Бекманов освобожден от должности председателя Комитета государственных услуг

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Бекманов Даулет Нысанхулович освобожден от должности председателя Комитета государственных услуг МЦРИАП РК согласно поданному заявлению. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Бекманов Даулет Нысанхулович окончил в 2004 году университет «Мирас» по специальности «Информатика», в 2010 году - Южно-Казахстанский государственный университет имени М.А. Ауэзова по специальности «Государственное и местное управление».

Трудовую деятельность начинал в сфере информационных технологий с 2005 года как в частных, так и в государственных структурах.

С 2007 года по 2009 год работал аналитиком группы ИТ-консалтинга АО «Национальные информационные технологии».

С 2009 года по 2011 год являлся ведущим специалистом ТОО «Центр управления инвестиционными проектами здравоохранения».

В 2011 году работал главным аналитиком АО «Национальные информационные технологии», начальником управления по автоматизации государственных услуг Комитета по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности ЦОН МСИ РК.

В 2012-2013 годы занимал различные позиции в Комитете по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности центров обслуживания населения Министерства транспорта и коммуникаций РК.

С 2014 года по 2017 год работал заместителем директора департамента по развитию электронных услуг и ЦОН Агентства РК по связи и информации, руководителем управления контроля электронных услуг Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию РК.

В период с 2017 по 2018 годы работал в Министерстве информации и коммуникаций РК заместителем директора департамента по развитию государственных услуг, директора департамента информатизации.

С сентября 2018 года по февраль 2020 года являлся заместителем председателя правления АО «Национальные информационные технологии».

В феврале 2020 года был назначен на должность председателя Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.