Даулет Батырбаев назначен акимом Риддера

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – На должность акима Риддера Восточно-Казахстанской области назначен Даулет Батырбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Даулет Бахитович Батырбаев родился в 1976 году в Семее. В 1998 году учился в Государственном университете «Семей», в 2001 году – в Новосибирском гуманитарном институте. Специальность - экономика и менеджмент (экономист-бухгалтер), юриспруденция.

Работал методистом Новосибирского гуманитарного института в Семее. С 1999 года работал в бизнес-структурах.

Работу на государственной службе начал в Усть-Каменогорском управлении предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии в 2009 году.

Позже стал заместителем акима Меновновского сельского округа.

С 2011 по 2012 годы работал руководителем отдела Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО. В июле 2012 года назначен заместителем акима Уланского района. С декабря 2014 года стал акимом района. В 2017 году переведен акимом Бескарагайского района.

Ранее курировал управление энергетики и ЖКХ ВКО.

Напомним, в конце апреля умер аким Риддера Дмитрий Горьковой.