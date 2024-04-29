Даулет Батырбаев ушел с поста акима Риддера

Даулет Бахитович Батырбаев проработал в должности акима Риддера восемь месяцев, передает агентство Kazinform со ссылкой на аппарат акима города.

29 апреля на очередном заседании Даулет Батырбаев обьявил о своей добровольной отставке.

По словам уже бывшего главы города, связано это с семейными обстоятельствами. Даулет Батырбаев поблагодарил своих коллег, депутатов и руководителей госорганов за совместную работу и пожелал дальнейшего процветания городу Риддер.

Исполняющим обязанности акима Риддера назначен заместитель акима Мурат Байжуменов, курирующий вопросы ЖКХ, строительства и промышленности.