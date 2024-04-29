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    16:43, 29 Апрель 2024 | GMT +6

    Даулет Батырбаев ушел с поста акима Риддера

    Даулет Бахитович Батырбаев
    Фото: аппарат акима города Риддер

    Даулет Бахитович Батырбаев проработал в должности акима Риддера восемь месяцев, передает агентство Kazinform со ссылкой на аппарат акима города.

    29 апреля на очередном заседании Даулет Батырбаев обьявил о своей добровольной отставке.

    По словам уже бывшего главы города, связано это с семейными обстоятельствами. Даулет Батырбаев поблагодарил своих коллег, депутатов и руководителей госорганов за совместную работу и пожелал дальнейшего процветания городу Риддер.

    Исполняющим обязанности акима Риддера назначен заместитель акима Мурат Байжуменов, курирующий вопросы ЖКХ, строительства и промышленности.

    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Назначения Отставки Акимат Риддер
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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