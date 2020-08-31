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Дату следующего боя после завоевания титула чемпионки мира объявила Фируза Шарипова

31 Августа 2020 17:00
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Дату следующего боя после завоевания титула чемпионки мира объявила Фируза Шарипова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская профи-боксерша Фируза Шарипова (11-1, 6 КО) анонсировала дату своего возвращения на ринг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Как проинформировала спортсменка в своем Instagram, ее очередной поединок состоится в Казани (Россия) 24 октября. Имя соперницы будет объявлено в ближайшее время.

Напомним, что 22 августа так же в Казани Шарипова провела бой против оппонентки из Танзании Хэппи Дауди (8-7-1, 4 КО) и одержала победу техническим нокаутом в пятом раунде. На кону стоял титул чемпионки мира во втором полулегком весе по версии IBA.

Этот бой стал для казахстанки первым с апреля 2019 года.



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