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Дату празднования Дня учителя изменили в Казахстане

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
10 Марта 2023, 08:10
Дату празднования Дня учителя изменили в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Профессиональный праздник педагогов – День учителя – будет отмечаться в Казахстане 5 октября. Соответствующее постановление принято Правительством РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Телеграм-канал Правительства.

Согласно перечню государственных праздников, День учителя в республике отмечали в первое воскресенье октября. Теперь же празднование этой даты синхронизировано со Всемирным днем учителей, отмечаемым 5 октября в более чем 100 странах мира.

День учителя – это профессиональный праздник всех работников сферы образования. День, когда отмечаются роль и заслуги педагогов, их неоценимый вклад в развитие общества.

По данным Министерства просвещения, на сегодня в Казахстане работают 556 тысяч педагогов дошкольного, среднего, технического и профессионального образования.


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