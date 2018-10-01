Дату основания и код Алматы зашифровали на стене дома

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Роспись стен домов Алматы яркими картинами в этом году закончена. Как завершился художественный сезон, рассказали организаторы Фестиваля монументального искусства Mural Fest, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Последние две работы этого года получились масштабными, заняли по две глухие стены домов, стоящих вплотную друг к другу.

На стенах высоток по пр. Аль-Фараби, между Достык и Назарбаева появилось гигантское изображение - молодой мужчина в национальном костюме на велосипеде на фоне наших прекрасных гор. Велосипед здесь является призывом к здоровому образу жизни и сохранению нашей природы.





Велосипедный спорт стал уже трендом для алматинцев, и зачастую веломарафоны проходят именно по пр. Аль-Фараби, где и находится новый мурал (мural - чрезвычайно большое произведение искусства, чаще всего картина или огромное граффити, нанесенное на поверхность стены). Автором работы является художник из Сербии - Andrej Zikic, более известный под псевдонимом Artez. Художник считает, что мурал получился динамичным и современным.





Artez начал заниматься стенографическим искусством с 2003 года. Участвовал в различных внутренних и международных фестивалях. Он оставил свой след практически по всей Европы - в Берлине, Загребе, Хельсинки, Бухаресте, Риме, Париже, родном Белграде. Художник также отметился во многих городах Азии и Южной Америки, прежде всего - в Индии и Бразилии.





Как и многие его муралы, работа в Алматы посвящена мотиву соприкосновения людей и природы. Каждая его работа рассказывает свою историю.





Другая масштабная работа на двух стенах появилась в Алатауском районе. Там работу выполнил Marskilla - граффити-райтер из Алматы. В его работе была использована стилистика digital (компьютерная графика), а также яркие цвета и динамика линий.





Кроме этого, художник добавил несколько значимых деталей города. Это горы, домино и код города Алматы.

Горы - это наша гордость и достояние, которые уже давно стали визитной карточкой южного мегаполиса.





Домино - любимая игра наших дедушек, оставшаяся в памяти с детства, когда, прогуливаясь в парке, можно было увидеть аташек, играющих в домино весь день. На домино изображены цифры 5 и 4, это отсылка к 1854 году - году основания города.





Код города Алматы 727 стал заключительным аккордом в работе райтера Marskilla.

Продолжает расставлять работы современных скульпторов и Park fest. Суровая каменная книга появилась на пересечении проспектов Абая и Назарбаева. Ее автором является Хуршед Хусенов (Таджикистан).

В рамках фестиваля «PARK FEST» в Алматы на скульптурном пленэре Хуршед Хусенов создавал скульптуру, посвященную семейным ценностям, сохранению и передаче культурного наследия. В центре композиции - книги, по обеим сторонам которых вырезаны барельефы мужского и женского лица.

Еще одним украшением стали гигантские улитки, появившиеся на крышах над входами в подземные пешеходные переходы. В частности, такая скульптура замечена на Абая - Достык.



