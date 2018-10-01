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Дату основания и код Алматы зашифровали на стене дома

8 Октября 2018 00:47 72
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Дату основания и код Алматы зашифровали на стене дома

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Роспись стен домов Алматы яркими картинами в этом году закончена. Как завершился художественный сезон, рассказали организаторы Фестиваля монументального искусства Mural Fest, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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Последние две работы этого года получились масштабными, заняли по две глухие стены домов, стоящих вплотную друг к другу.

На стенах высоток по пр. Аль-Фараби, между Достык и Назарбаева появилось гигантское изображение - молодой мужчина в национальном костюме на велосипеде на фоне наших прекрасных гор. Велосипед здесь является призывом к здоровому образу жизни и сохранению нашей природы.

Дату основания и код Алматы зашифровали на стене дома

Велосипедный спорт стал уже трендом для алматинцев, и зачастую веломарафоны проходят именно по пр. Аль-Фараби, где и находится новый мурал (мural - чрезвычайно большое произведение искусства, чаще всего картина или огромное граффити, нанесенное на поверхность стены). Автором работы является художник из Сербии - Andrej Zikic, более известный под псевдонимом Artez. Художник считает, что мурал получился динамичным и современным.

Дату основания и код Алматы зашифровали на стене дома

Artez начал заниматься стенографическим искусством с 2003 года. Участвовал в различных внутренних и международных фестивалях. Он оставил свой след практически по всей Европы - в Берлине, Загребе, Хельсинки, Бухаресте, Риме, Париже, родном Белграде. Художник также отметился во многих городах Азии и Южной Америки, прежде всего - в Индии и Бразилии.

Дату основания и код Алматы зашифровали на стене дома

Как и многие его муралы, работа в Алматы посвящена мотиву соприкосновения людей и природы. Каждая его работа рассказывает свою историю.

Дату основания и код Алматы зашифровали на стене дома

Другая масштабная работа на двух стенах появилась в Алатауском районе. Там работу выполнил Marskilla - граффити-райтер из Алматы. В его работе была использована стилистика digital (компьютерная графика), а также яркие цвета и динамика линий.

Дату основания и код Алматы зашифровали на стене дома

Кроме этого, художник добавил несколько значимых деталей города. Это горы, домино и код города Алматы.

Горы - это наша гордость и достояние, которые уже давно стали визитной карточкой южного мегаполиса.

Дату основания и код Алматы зашифровали на стене дома

Домино - любимая игра наших дедушек, оставшаяся в памяти с детства, когда, прогуливаясь в парке, можно было увидеть аташек, играющих в домино весь день. На домино изображены цифры 5 и 4, это отсылка к 1854 году - году основания города.

Дату основания и код Алматы зашифровали на стене дома

Код города Алматы 727 стал заключительным аккордом в работе райтера Marskilla.

Продолжает расставлять работы современных скульпторов и Park fest. Суровая каменная книга появилась на пересечении проспектов Абая и Назарбаева. Ее автором является Хуршед Хусенов (Таджикистан).

В рамках фестиваля «PARK FEST» в Алматы на скульптурном пленэре Хуршед Хусенов создавал скульптуру, посвященную семейным ценностям, сохранению и передаче культурного наследия. В центре композиции - книги, по обеим сторонам которых вырезаны барельефы мужского и женского лица.

Еще одним украшением стали гигантские улитки, появившиеся на крышах над входами в подземные пешеходные переходы. В частности, такая скульптура замечена на Абая - Достык.

Дату основания и код Алматы зашифровали на стене дома

 

 

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Ключевые слова: Культура, История Казахстана, Алматы,
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Автор:

Альберт Ахметов

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