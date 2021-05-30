Дату начала купального сезона назвали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Дату начала купального сезона на реке Урал сообщили в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировали в пресс-службе городского акимата, купальный сезон в Атырау откроется с 15 июня. К этому времени будут подготовлены шесть официальных пляжей.

Плавать и загорать горожане смогут на пляжах на территории физкультурно – оздоровительного комплекса (ФОК Атырау), по ул. К. Мамекулы, в Балыкши, в районе проезда И. Мечникова и на двух пляжах в микрорайоне Жилгородка.

«В городской коммунальной собственности имеются 6 пляжей, находящихся на балансе ЖКХ. Все они переданы в доверительное управление без права последующего выкупа на 10 лет. Учредителями являются ТОО «Евразия», ИП «Номад» и ИП «LUCH». В данный момент проводятся строительные работы доверительными управляющими в соответствии с требованиями закона», - сообщили в пресс-службе городского акимата.

Напомним, недавно глава МЧС РК обратился к казахстанцам в преддверии купального сезона. Он отметил, что ежедневно проводятся рейды и патрулирования, по пресечению фактов нарушений гражданами правил безопасности на воде.