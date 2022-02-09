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Датчики угарного газа устанавливают в домах жителей Атырауской области

9 Февраля 2022 20:30
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Датчики угарного газа устанавливают в домах жителей Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области проводится разъяснительная работа по профилактике пожаров в жилых домах. В ходе этой работы в домах социально уязвимых семей устанавливаются датчики обнаружения угарного газа, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Главная цель профилактической работы - предупреждение несчастных случаев, обеспечение безопасности населения. Одновременно сотрудники департамента по ЧС устанавливают датчики обнаружения угарного газа в домах социально уязвимых слоев населения. Уже установлено 225 датчиков. При превышении предельно допустимой концентрации токсичных веществ датчик издает звуковой сигнал. Устройства автономно работают от аккумуляторной батареи, а срока службы батареи хватает на отопительный сезон», - сообщили в пресс-службе департамента по ЧС региона.

Установка датчиков будет продолжаться до окончания отопительного сезона.


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#Атырауская область   #Безопасность   #Общество   #МЧС  
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Автор:

Виктор Сутягин

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