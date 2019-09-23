Датчики угарного газа устанавливают в домах малообеспеченных и многодетных семей в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане завершился первый этап месячника пожарной безопасности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

Пожарные сформировали списки домов с печным отоплением, где проживают малообеспеченные многодетные семьи, дети с ограниченными возможностями и одинокие престарелые, нуждающиеся в адресной социальной помощи. Всего по области взято на учет более 11 тысяч домов, где проживают социально уязвимые слои населения.

Задача пожарных - на постоянной основе в течении всего отопительного периода держать на контроле, периодически навещать их, инструктировать, давать рекомендации по правилам пожарной безопасности.

За месяц проведен подворовой обход более 5200 домов, это почти 46% от общего количества взятых на учет. В ходе посещений пожарные выявили 3500 нарушений, не отвечающих требованиям пожарной безопасности, это практически каждый второй дом от общего количества. Больше всего нарушений связано с системой отопления и эксплуатацией электротехнических сетей и электрооборудования. Сотрудники гражданской защиты подсказали жителям, как устранить недостатки, как необходимо подготовить печь и следить за ней в течение всего отопительного периода.

В целях предупреждения и снижения рисков отравления угарным газом планируется до конца года произвести закуп и установку датчиков угарного газа в домах малообеспеченных и многодетных семей.

В Семее местным исполнительным органом приобретено для частных жилых домов, нуждающихся в поддержке, 267 датчиков угарного газа. За месяц пожарные установили 30 сигнализаторов.

ДЧС рекомендует быть предельно осторожными с огнем и пожароопасными предметами, ведь источники повышенной опасности при низких температурах наружного воздуха - это печное отопление, газовое и электрооборудование.

«Во избежание пожара в жилье необходимо соблюдать совсем несложные правила пожарной безопасности: не оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы. Не позволять детям и недееспособным членам семьи следить за отопительными и обогревательными приборам. Не допускать перекала печи. Не перегружать электропроводку, включая одновременно несколько мощных бытовых приборов. Использовать электроприборы только в соответствии с инструкцией. Не использовать самодельные обогреватели и другие электроприборы кустарного производства. Владельцам автомобилей следует помнить, чтобы не лишиться авто в результате возгорания, прогревать его необходимо только под присмотром и разрешенными способами (не используя открытый огонь, паяльные лампы и т.д.)», - напомнили в ДЧС ВКО.