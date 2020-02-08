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Датчик угарного газа спас жизнь многодетной семье в ВКО

8 Февраля 2020 21:51
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Датчик угарного газа спас жизнь многодетной семье в ВКО

БОРОДУЛИХИНСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане датчик угарного газа спас жизнь многодетной семье, где воспитываются семь детей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям ВКО.

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В ДЧС ВКО сообщили, что инцидент произошел накануне в селе Петропавловка Бородулихинского района. Ранее установленный датчик пожарными ОЧС сработал в пять часов утра. Проснувшись, хозяева дома незамедлительно проветрили помещение и разбудили детей. Некоторые из них стали жаловаться на плохое самочувствие – головокружение. Во избежание несчастного случая, родители обратились к врачу. После осмотра медиков, здоровью и жизни детей ничего не угрожало. Их отпустили домой. Однако диагноз был поставлен – легкое отравление угарным газом.

«Причиной выше допустимой концентрации угарного газа могло послужить отсутствие тяги. Как правило, подобные случаи происходят часто, когда температура наружного воздуха плюсовая или близка к нулю. Чем раньше вы заметите отсутствие тяги, тем проще будет от нее избавиться. Поэтому регулярно осматривайте свою систему отопления. В числе явных проявлений: клубы дыма, появляющиеся сразу же, стоит только открыть дверцу топки либо белый, сизый или даже черные дымовые массы сочатся из щелей или мест стыка труб. Отсутствие тяги можно проверить и простым способом: с помощью горящей свечи. Если огонек «пойдет» от вас, еще дальше внутрь, значит ситуация в норме, если язычок останется на месте и даже не дрожит – воздушные массы не циркулируют должным образом», - пояснили в управлении снижения рисков бедствий и в области гражданской защиты ДЧС ВКО.

Напомним, что по Восточном Казахстану это уже пятый случай с начала года, когда датчики угарного газа спасают жизнь людям, а это 23 человека.

Отметим, два случая зафиксированы в Бородулихинском районе, по одному – в Уланском, Абайском и Бескарагайском районах.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область,
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Орал Ерланулы

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