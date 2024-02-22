РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:43, 22 Февраль 2024 | GMT +6

    Датчик угарного газа спас семью из семи человек в области Абай

    дым
    Фото: pixabay.com

    В результате срабатывания датчика-анализатора угарного газа в жилом доме, предотвращена гибель от угарного газа двух взрослых и пяти детей, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ДЧС области Абай.

    22 февраля, около четырех утра жильцы дома по улице Лесная в селе Сосновка Бородулихинского района проснулись от звукового сигнала датчика анализатора угарного газа.

    После обращения в центральную районную больницу, было установлено, что дети 2019 и 2020 годов рождения получили отравление угарным газом легкой степени. Их госпитализировали для дальнейшего наблюдения.

    Двое взрослых и трое детей, также получившие отравление угарным газом легкой степени, отпущены домой. Их здоровью ничего не угрожает. Отравление было получено в частном жилом доме из-за нарушений правил эксплуатации отопительной печи на твердом топливе (неочищенный дымоход).

    Стоит отметить, что в Бородулихинском районе в 2023 году в домах, где проживают многодетные семьи, социально-уязвимые слои населения, установлено 99 датчиков газоанализаторов угарного газа.

    Сотрудники ДЧС также напоминают, что сильные морозы могут способствовать увеличению техногенных пожаров.

    В связи с этим настоятельно рекомендуется:

    • не эксплуатировать отопительные печи с трещинами;
    • своевременно чистить дымоходы от сажи;
    • не закрывать заслонку печей, если огонь не погас до конца;
    • устанавливать датчики газоанализаторов угарного газа.
    Теги:
    ДЧС Спасение Регионы Казахстана Семья Абайская область Безопасность
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!