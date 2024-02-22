Датчик угарного газа спас семью из семи человек в области Абай

В результате срабатывания датчика-анализатора угарного газа в жилом доме, предотвращена гибель от угарного газа двух взрослых и пяти детей, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ДЧС области Абай.

22 февраля, около четырех утра жильцы дома по улице Лесная в селе Сосновка Бородулихинского района проснулись от звукового сигнала датчика анализатора угарного газа.

После обращения в центральную районную больницу, было установлено, что дети 2019 и 2020 годов рождения получили отравление угарным газом легкой степени. Их госпитализировали для дальнейшего наблюдения.

Двое взрослых и трое детей, также получившие отравление угарным газом легкой степени, отпущены домой. Их здоровью ничего не угрожает. Отравление было получено в частном жилом доме из-за нарушений правил эксплуатации отопительной печи на твердом топливе (неочищенный дымоход).

Стоит отметить, что в Бородулихинском районе в 2023 году в домах, где проживают многодетные семьи, социально-уязвимые слои населения, установлено 99 датчиков газоанализаторов угарного газа.

Сотрудники ДЧС также напоминают, что сильные морозы могут способствовать увеличению техногенных пожаров.

В связи с этим настоятельно рекомендуется: