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    14:30, 24 Февраль 2024 | GMT +6

    Датчик спас семью из 6 человек в ВКО

    датчики угарного газа
    Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

    В Восточно-Казахстанской области датчик угарного газа спас женщину и 5 детей, проживающих в с. Жулдыз Катон-Карагайского района. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    - Женщина, услышав сигнал тревоги, вывела своих детей из опасного дома и отвела к соседям. Сотрудники пожарной части предотвратили загорание дома, потушив тление стен и кровли, находящихся возле печи, - проинформировали в МЧС.

    Как отметили в ведомстве, ежегодно реализуется установка таких механизмов спасения в социально незащищенных семьях. Сотрудниками ДЧС ВКО осуществлена установка 2445 датчиков. За три года произошло 8 случаев сработки сигнализаторов, в результате спаслись 32 человека, из них 22 ребенка.

    Теги:
    ДЧС МЧС Восточно-Казахстанская область Регионы Происшествия
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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