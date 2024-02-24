Датчик спас семью из 6 человек в ВКО

В Восточно-Казахстанской области датчик угарного газа спас женщину и 5 детей, проживающих в с. Жулдыз Катон-Карагайского района. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

- Женщина, услышав сигнал тревоги, вывела своих детей из опасного дома и отвела к соседям. Сотрудники пожарной части предотвратили загорание дома, потушив тление стен и кровли, находящихся возле печи, - проинформировали в МЧС.

Как отметили в ведомстве, ежегодно реализуется установка таких механизмов спасения в социально незащищенных семьях. Сотрудниками ДЧС ВКО осуществлена установка 2445 датчиков. За три года произошло 8 случаев сработки сигнализаторов, в результате спаслись 32 человека, из них 22 ребенка.