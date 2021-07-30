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Дата следующего матча «Кайрата» в Кубке Казахстана вновь изменена

30 Июля 2021 14:46
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Дата следующего матча «Кайрата» в Кубке Казахстана вновь изменена

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Профессиональная футбольная лига Казахстана сообщила, что в связи с подготовкой футбольного клуба «Кайрат» к участию в третьем квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА, принято решение провести матч 4 тура Кубка Казахстана «Туран» — «Кайрат» в изначально обозначенную в календаре дату — 31 июля. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz

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Таким образом, предусмотренная в календаре опция переноса на 1 день вперед не будет активирована. Матч «Туран» — «Кайрат» состоится 31 июля в 20:00 на стадионе «Туркестан Арена».



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