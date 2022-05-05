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Дата референдума будет обозначена в Указе Президента – мажилисмен
5 Мая 2022 16:18

Дата референдума будет обозначена в Указе Президента – мажилисмен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Арман Кожахметов ответил на вопрос касательно возможного срока проведения предстоящего республиканского референдума, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Референдум предположительно будет 5 июня. Насколько эта информация достоверна?» - поинтересовались журналисты после заседания Мажилиса.

«Мы ожидаем, что сегодня или завтра, возможно, будет Указ Президента. Мы все это увидим в Указе. Удобная дата, конечно. 5 июня - выходной день», - сказал Арман Кожахметов в кулуарах заседания Мажилиса.

Также депутат ответил на вопрос относительно того, были ли предложения рабочей группы о переименовании столицы.

«В рабочей группе этот вопрос не обсуждался. Мы руководствовались тем, что прозвучало в марте в Послании Президента. Поэтому за основу были взяты поручения, которые звучали от Президента. Дополнительно учитывалось все, что предлагали наши граждане, неправительственные организации. Все эти поправки мы обсуждали вместе», - сказал Арман Кожахметов.

Ранее сообщалось о том, что Парламент Казахстана принял поправки в закон о референдуме.

29 апреля Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе сессии Ассамблеи народа Казахстана предложил провести референдум по изменениям в Конституцию.


Автор:
Корреспондент
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