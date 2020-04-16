НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дата начала оформления сопроводительных накладных на товары перенесена на 1 июля 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Приказом Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 13 апреля 2020 года № 379 ( зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19784 от 14 апреля 2020 года) внесены изменения в приказ Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 1424 «Об утверждении Перечня товаров, на которые распространяется обязанность по оформлению сопроводительных накладных на товары, а также Правил оформления и их документооборота».

Таким образом, перенесены сроки обязанности налогоплательщиков по оформлению сопроводительных накладных на товары.

Перечень товаров, на которые распространяется обязанность по оформлению сопроводительных накладных на товары