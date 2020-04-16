НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дата начала оформления сопроводительных накладных на товары перенесена на 1 июля 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.
Приказом Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 13 апреля 2020 года № 379 ( зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19784 от 14 апреля 2020 года) внесены изменения в приказ Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 1424 «Об утверждении Перечня товаров, на которые распространяется обязанность по оформлению сопроводительных накладных на товары, а также Правил оформления и их документооборота».
Таким образом, перенесены сроки обязанности налогоплательщиков по оформлению сопроводительных накладных на товары.
Перечень товаров, на которые распространяется обязанность по оформлению сопроводительных накладных на товары
|
№ п/п
|
Наименование товара
|
Дата начала оформления сопроводительных накладных на товары
|
1.
|
Биотопливо, производство и оборот которого регулируется Законом Республики Казахстан от 15 ноября 2010 года «О государственном регулировании производства и оборота биотоплива»
|
1 января 2020 года
|
2.
|
Этиловый спирт и (или) алкогольная продукция, производство и оборот которых регулируется Законом Республики Казахстан от 16 июля 1999 года «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции»
|
1 июля 2020 года
|
3.
|
Отдельные виды нефтепродуктов, производство и оборот которых регулируется Законом Республики Казахстан от 20 июля 2011 года
|
1 июля 2020 года
|
4.
|
Табачные изделия, производство и оборот которых регулируется Законом Республики Казахстан от 12 июня 2003 года «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий»
|
1 июля 2020 года
|
5.
|
Товары, код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее – ТН ВЭД ЕАЭС) и наименование которых включены в Перечень товаров, в отношении которых Республикой Казахстан в соответствии с обязательствами, принятыми в качестве условия присоединения к Всемирной торговой организации, применяются ставки ввозных таможенных пошлин, более низкие по сравнению со ставками пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, утвержденный в соответствии с международным договором, участником которого является Республика Казахстан (кроме указанных в пункте 9 настоящего Перечня)
|
1 января 2021 года
|
6.
|
Товары, ввозимые на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов Евразийского экономического союза
|
1 июля 2020 года
|
7.
|
Товары, вывозимые с территории Республики Казахстан на территорию государств-членов Евразийского экономического союза
|
1 июля 2020 года
|
8.
|
Товары, подлежащие маркировке в соответствии с международными договорами и законодательством Республики Казахстан
|
1 января 2021 года
|
9.
|
Товары, код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее – ТН ВЭД ЕАЭС) и наименование которых включены в Перечень товаров, в отношении которых Республикой Казахстан в соответствии с обязательствами, принятыми в качестве условия присоединения к Всемирной торговой организации, применяются ставки ввозных таможенных пошлин, более низкие по сравнению со ставками пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, утвержденный в соответствии с международным договором, участником которого является Республика Казахстан, и по которым электронные счета – фактуры выписываются посредством модуля «Виртуальный склад» информационной системы электронных счетов-фактур
|
1 июля 2020 года