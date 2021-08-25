Дать взятку сотруднику полиции пытался житель Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Дать взятку сотруднику Управления полиции Абайского района ДП города Шымкент пытался местный житель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

Житель Шымкента предложил взятку сотруднику Управления полиции Абайского района ДП города Шымкент, чтобы избежать ответственности за совершенное им административное правонарушение

Сотрудник полиции незамедлительно доложил о данном факте сотрудникам Управления собственной безопасности и предотвратил коррупционное правонарушение.

По факту зарегистрировано уголовное дело, в настоящее время проводится досудебное расследование.