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Дать взятку сотруднику полиции пытался житель Шымкента
25 Августа 2021 01:22
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ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Дать взятку сотруднику Управления полиции Абайского района ДП города Шымкент пытался местный житель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.
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Житель Шымкента предложил взятку сотруднику Управления полиции Абайского района ДП города Шымкент, чтобы избежать ответственности за совершенное им административное правонарушение
Сотрудник полиции незамедлительно доложил о данном факте сотрудникам Управления собственной безопасности и предотвратил коррупционное правонарушение.
По факту зарегистрировано уголовное дело, в настоящее время проводится досудебное расследование.
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