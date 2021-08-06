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Дать взятку районному акиму за должность пытались в Кызылординской области

6 Августа 2021 16:59
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Дать взятку районному акиму за должность пытались в Кызылординской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 3 млн тенге пытались предложить районному акиму в Кызылординской области за должность. Об этом сообщил следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«2 августа 2021 года приговором Шиелийского районного суда к 6 годам лишения свободы осуждена Сыздыкова А.И. (ст.190 ч.3 п.1, ст.28 ч.4, ст.367 ч.2 УК). Она подозревалась в получении путём обмана и подстрекательства к даче взятки акиму района Кызылординской области денежных средств в общей сумме 3 млн тенге от жителя Кызылординской области, якобы за назначение его на руководящую должность в аппарате акима Шиелийского района», - сказал Данияр Бигадйаров на брифинге в ведомстве.

Ранее Д. Бигайдаров рассказал , что в Таразе два сотрудника акимата оштрафованы за коррупцию.

Главный специалист аппарата акима г. Тараз Избасаров Ж.К. (ст.190 ч.3 п.2 УК) к штрафу в сумме 2 млн. тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе; главный специалист аппарата акима г. Тараз Суюнбеков А.А. (ст.190 ч.3 п.2 УК) к штрафу 1,5 млн. тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи.



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#Кызылординская область   #Коррупция   #Другие государственные органы  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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