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Дастан Рыспеков назначен председателем Комитета индустрии туризма Минкультуры РК

19 Февраля 2020 17:01
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Дастан Рыспеков назначен председателем Комитета индустрии туризма Минкультуры РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дастан Рыспеков из Президентского молодежного кадрового резерва назначен на должность председателя комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

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Дастан Адаевич Рыспеков родился в 1984 году в городе Жезказган. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби и Алматинскую юридическую академию КазГЮУ.

Трудовую деятельность начал в 2006 году на должности главного специалиста отдела прогнозов и поступлений департамента экономики и бюджетного планирования г. Алматы.

С 2007 по 2016 годы работал на руководящих должностях в департаменте экономики и бюджетного планирования Алматы, Ревизионной комиссии по Алматы, Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета г. Астаны.

В 2018-2019 годы — руководитель управления предпринимательства, торговли и туризма Павлодарской области.

С апреля 2019 года занимал должность директора департамента экономики и бюджетного планирования АО «НК «Астана Экспо-2017».


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Ключевые слова: Минкультуры, Назначения,
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