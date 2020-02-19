Дастан Рыспеков назначен председателем Комитета индустрии туризма Минкультуры РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дастан Рыспеков из Президентского молодежного кадрового резерва назначен на должность председателя комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.
Дастан Адаевич Рыспеков родился в 1984 году в городе Жезказган. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби и Алматинскую юридическую академию КазГЮУ.
Трудовую деятельность начал в 2006 году на должности главного специалиста отдела прогнозов и поступлений департамента экономики и бюджетного планирования г. Алматы.
С 2007 по 2016 годы работал на руководящих должностях в департаменте экономики и бюджетного планирования Алматы, Ревизионной комиссии по Алматы, Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета г. Астаны.
В 2018-2019 годы — руководитель управления предпринимательства, торговли и туризма Павлодарской области.
С апреля 2019 года занимал должность директора департамента экономики и бюджетного планирования АО «НК «Астана Экспо-2017».
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