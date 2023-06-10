РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:51, 09 Июнь 2023 | GMT +6

    Дастан Неязов стал призером турнира по теннису на колясках в Италии

    None
    Фото: sports.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В городе Альгеро с 26 мая по 6 июня прошел открытый турнир по теннису на колясках, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов из 30 стран мира.

    Казахстанец Дастан Неязов стал серебряным призером соревнований. В первом матче он обыграл швейцарца Девина Ива Рюеша со счетом 6:4, 6:1. В четвертьфинале он встретился с итальянцем Джулиано Импечати и выиграл со счетом 3:6, 6:2, 6:4. В полуфинале он также победил итальянца Ренцо Партелю со счетом 6:1, 6:0. Однако в финальном матче он уступил итальянцу Алессандро Полону.

    Также на соревнованиях достойно показали свое мастерство казахстанцы Федор Старыгин и Евгений Быков, дойдя до четвертьфинала.

    «Этот вид спорта в нашей стране появился недавно и только начинает развиваться. Впервые в истории нашей страны спортсмены по теннису на колясках выступили на международном турнире. В целом, думаю, что среди 30 стран мира наши спортсмены провели результативные игры. Кроме того, данный открытый турнир позволяет зарабатывать рейтинговые очки. Далее в планах принять участие в таких рейтинговых соревнованиях, и я с уверенностью могу сказать, что наши спортсмены успешно выступят», — сказал начальник команды Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями Ерлан Дусмаилов.


    Теги:
    Спорт Теннис
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:30
    Всего 17% интернет-мошенничеств раскрывают в СКО
    Сегодня, 17:58
    Юлия Путинцева обыграла россиянку на турнире в Пекине
    Сегодня, 17:36
    Информация о мусорном коллапсе в Атырау не соответствует действительности - акимат
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!