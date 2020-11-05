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Дашборд по основным показателям социально-трудовой сферы запустили  в Казахстане

5 Ноября 2020 23:00
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Дашборд по основным показателям социально-трудовой сферы запустили  в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сайте АО «Центр развития трудовых ресурсов» в тестовом режиме запущен дашборд (информационная панель), отражающий основные показатели социально-трудовой сферы страны.

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Дашборд отображает актуальные статистические данные по занятости, труду, миграции и социальному обеспечению населения, которые будут постоянно обновляться на основе данных Бюро национальной статистики, информационных систем Министерства труда и социальной защиты РК, а также Электронной биржи труда.

Основной целью запуска дашборда является повышение открытости и прозрачности, облегчение доступа к уникальной информации о рынке труда и социальной сфере.

«Открытость информации является залогом вовлеченности широкого круга граждан в процесс реализации мер государственной политики, обозначил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ежегодном Посланиии народу Казахстана. Обеспечение открытости и подотчетности обществу – это приоритет в деятельности государственных органов и квазигосударственного сектора. В связи с этим ЦРТР, как первоисточник информации о рынке труда и социального обеспечения, ставит перед собой задачу в обеспечении актуальной и реальной информации по социально-трудовой сфере», – отметил руководитель ЦРТР Даулет Аргандыков.

На панель выводятся не только статичные показатели, но и их динамика по сравнению с предыдущим периодом. Также пользователям предоставлена возможность для загрузки данных в агрегированной форме с динамикой за последние 5 лет для дальнейшего их использования.

«Качественные и достоверные данные являются основой для проведения исследований, подтверждения гипотез, процесса принятия решений, оценки текущей ситуации в стране. Ограниченный доступ к информации может препятствовать этому. Поэтому мы создали дашборд на сайте ЦРТР, который должен стать удобным источником информации для СМИ, экспертного сообщества и простых граждан. Мы продолжим и дальше над ним усиленно работать и совершенствовать под потребности пользователей, чтобы обеспечить его «пригодность для использования», – отметила директор департамента стратегии и проектного управления ЦРТР Александра Молчановская.


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