Дарын Туяков освобожден от должности замминистра обороны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Туяков Дарын Шылбынович освобожден от должности заместителя Министра обороны Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Дарын Туяков родился в 1969 году в селе Учарал Алакольского района Алматинской области.

В 1990 году окончил Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО им. Ю.В. Андропова. В 1997 году окончил Казахстанский Национальный Университет им. Аль-Фараби (юрист-правовед). В 2007 году окончил Международную академию бизнеса (магистр делового администрирования). В 2014 году окончил Высшую школу корпоративного управления Российской Академии народного хозяйства и Государственной службы при Президенте РФ (Доктор делового администрирования).