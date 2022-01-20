+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.48 EUR 492.61
RUB 5.68 CNY 68.44
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Дарын Туяков освобожден от должности замминистра обороны

20 Января 2022 12:43
Поделиться:
Дарын Туяков освобожден от должности замминистра обороны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Туяков Дарын Шылбынович освобожден от должности заместителя Министра обороны Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Новости по теме
Хронологию действий военнослужащих ОДКБ в Казахстане привели в Минобороны
Серик Сулейменов освобожден от должности спецпредставителя Президента РК на комплексе «Байконур» Террористы пытались напасть на войсковые части Минобороны в Алматы Аким Атырау Кайрат Уразбаев освобождён от должности

Дарын Туяков родился в 1969 году в селе Учарал Алакольского района Алматинской области.

В 1990 году окончил Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО им. Ю.В. Андропова. В 1997 году окончил Казахстанский Национальный Университет им. Аль-Фараби (юрист-правовед). В 2007 году окончил Международную академию бизнеса (магистр делового администрирования). В 2014 году окончил Высшую школу корпоративного управления Российской Академии народного хозяйства и Государственной службы при Президенте РФ (Доктор делового администрирования).

В 1990-1991 гг. –заместитель командира роты по политической части

в/ч 51809.
1991-1992 гг. – заместитель командира по военно-политической работе в/ч 51809.
1992-1993 гг. – ведущий консультант Министерства юстиции Республики Казахстан.
1993-1999 гг. – работал в коммерческих структурах Алматы.
2002-2018 гг. – работал на должностях от начальника отдела до главного директора – руководителя аппарата и члена Правления АО «Казахтелеком».
2018-2019 гг. – вице-министр информации и коммуникаций Республики Казахстан.
С апреля 2019 года по август 2019 года – вице-министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.
С августа 2019 года по октябрь 2020 года – вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.
С октября 2020 года занимал должность заместителя министра обороны Республики Казахстан.

Подписывайтесь на наш канал:

#Отставки    #Минобороны РК  
Поделиться:
Новости по теме
Хронологию действий военнослужащих ОДКБ в Казахстане привели в Минобороны
Серик Сулейменов освобожден от должности спецпредставителя Президента РК на комплексе «Байконур»
Террористы пытались напасть на войсковые части Минобороны в Алматы
Аким Атырау Кайрат Уразбаев освобождён от должности
Популярное
1 Глава государства: Мы гарантируем беспощадную борьбу с коррупцией
2 С 24 января школы и вузы Казахстана перейдут на офлайн-формат
3 Касым-Жомарт Токаев: К Вооруженным силам предъявляются особые требования
4 Деолигархизация должна стать частью госполитики Казахстана – Азат Перуашев
5 Касым-Жомарт Токаев: Повестка Нового Казахстана нацелена на повышение благосостояния граждан
6 Президент Казахстана перед всеми поставил новые и непростые задачи – эксперт
Читайте также
Аким Атырау Кайрат Уразбаев освобождён от должности
Более 23 тысяч человек прошли ревакцинацию от КВИ в Вооруженных силах РК
Глава государства: Мы гарантируем беспощадную борьбу с коррупцией
С 24 января школы и вузы Казахстана перейдут на офлайн-формат
Касым-Жомарт Токаев: К Вооруженным силам предъявляются особые требования
Деолигархизация должна стать частью госполитики Казахстана – Азат Перуашев
Касым-Жомарт Токаев: Повестка Нового Казахстана нацелена на повышение благосостояния граждан
Президент Казахстана перед всеми поставил новые и непростые задачи – эксперт
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив