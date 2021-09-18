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Дарын Конысбаев завоевал «золото» чемпионата Азии по триатлону

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
18 Сентября 2021, 20:00
Дарын Конысбаев завоевал «золото» чемпионата Азии по триатлону

ЧОЛПОН-АТА. КАЗИНФОРМ - В эти дни Чолпон-ата (Кыргызстан) принимает чемпионат Азии по триатлону. Казахстанский триалет Дарын Конысбаев завоевал золотую медаль континентального первенства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Кроме него бронзовую награду чемпионата Азии завоевал Аян Бейсенбаев.

Напомним, на старт континентального первенства в этом году было заявлено около 60 атлетов категорий Elite из Брунея, Ирана, Казахстана, Кыргызской Республики, ОАЭ, Палестины, Узбекистана и Японии.

Участники категории Elite состязались на дистанции «спринт» (750 метров плавание, 20 километров вело, 5 километров бег).


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