18:56
6 Июля 2022 14:45
Даррен Диц вернулся в Казахстан и предстал перед болельщиками «Барыса»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Защитник сборной Казахстана Даррен Диц прибыл в Нур-Султан вместе с Кубком Гагарина, который он завоевал в минувшем сезоне в составе московского ЦСКА, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Диц встретился на «Барыс-Арене» с болельщиками столичного клуба, где также пообщался с публикой и раздал автографы.
Сегодня в столицу Казахстана вернулся и белорусский тренер Андрей Скабелка, который вновь будет возглавлять «Барыс» и вести к победам в КХЛ.Фото: sports.kz
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