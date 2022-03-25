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    21:55, 24 Март 2022 | GMT +6

    Даррен Диц попал в топ лучших игроков плей-офф КХЛ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Континентальная хоккейная лига в своих социальных сетях опубликовала традиционный список для голосования на лучшего игрока дня за 23-е марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Среди лучших игроков Лиги оказался защитник сборной Казахстана Даррен Диц, чей гол и ассист помогли ЦСКА сосвершить камбэк в матче с «Динамо» и выиграть встречу (6:3).

    Полностью голосование «Лучший игрок 23-го марта» выглядит так:
    Сергей Телегин «Трактор»: гол + пас — 3 процента;
    Томаш Гика «Трактор»: 2 гола + пас — 61 процент;
    Виталий Кравцов «Трактор»: гол + 2 паса — 9 процентов;
    Михаил Григоренко ЦСКА: гол + пас — 16 процентов;
    Даррен Диц ЦСКА: гол + пас — 6 процентов;
    Оскар Линдберг «Динамо»: гол + пас — 5 процентов.


    Теги:
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