21:55, 24 Март 2022 | GMT +6
Даррен Диц попал в топ лучших игроков плей-офф КХЛ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Континентальная хоккейная лига в своих социальных сетях опубликовала традиционный список для голосования на лучшего игрока дня за 23-е марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Среди лучших игроков Лиги оказался защитник сборной Казахстана Даррен Диц, чей гол и ассист помогли ЦСКА сосвершить камбэк в матче с «Динамо» и выиграть встречу (6:3).
Полностью голосование «Лучший игрок 23-го марта» выглядит так:
Сергей Телегин «Трактор»: гол + пас — 3 процента;
Томаш Гика «Трактор»: 2 гола + пас — 61 процент;
Виталий Кравцов «Трактор»: гол + 2 паса — 9 процентов;
Михаил Григоренко ЦСКА: гол + пас — 16 процентов;
Даррен Диц ЦСКА: гол + пас — 6 процентов;
Оскар Линдберг «Динамо»: гол + пас — 5 процентов.