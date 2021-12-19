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Даррен Диц перешел из «Барыса» в ЦСКА

19 Декабря 2021 12:22
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Даррен Диц перешел из «Барыса» в ЦСКА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Хоккейные клубы ЦСКА и «Барыс» совершили обмен, в рамках которого стан московских армейцев пополнил защитник Даррен Диц. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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Казахстанский коллектив получит денежную компенсацию.

В «Барысе» защитник сборной Казахстана провёл почти пять сезонов. На его счету 174 (67+107) баллов, которые Даррен набрал в 269 матчах КХЛ.


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#Спорт   #Хоккей   #Барыс  
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