Даррен Диц перешел из «Барыса» в ЦСКА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Хоккейные клубы ЦСКА и «Барыс» совершили обмен, в рамках которого стан московских армейцев пополнил защитник Даррен Диц. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Казахстанский коллектив получит денежную компенсацию.

В «Барысе» защитник сборной Казахстана провёл почти пять сезонов. На его счету 174 (67+107) баллов, которые Даррен набрал в 269 матчах КХЛ.