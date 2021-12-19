Новости
Даррен Диц перешел из «Барыса» в ЦСКА
19 Декабря 2021 12:22
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Хоккейные клубы ЦСКА и «Барыс» совершили обмен, в рамках которого стан московских армейцев пополнил защитник Даррен Диц. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Новости по темеСборная Казахстана не прошла в топ-дивизион молодежного ЧМ-2022 по хоккею Даррен Диц официально перешел в ЦСКА. «Барыс» раскрыл условия сделки Молодежный ЧМ-2022 по хоккею: в решающем матче Казахстан сыграет с Беларусью
Казахстанский коллектив получит денежную компенсацию.
В «Барысе» защитник сборной Казахстана провёл почти пять сезонов. На его счету 174 (67+107) баллов, которые Даррен набрал в 269 матчах КХЛ.
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Казахстанец Руслан Мадиев победил мексиканского нокаутера в США
- Определилось итоговое место молодежной сборной Казахстана на ЧМ по хоккею
- Сборная Казахстана не прошла в топ-дивизион молодежного ЧМ-2022 по хоккею
- Данияр Елеусинов вошел в историю после завоевания титула чемпиона мира
- 12 побед казахстанцев в 13 боях - итоги вечера бокса в Нур-Султане
- Данияр Елеусинов стал чемпионом мира в полусреднем весе по версии IBO
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн