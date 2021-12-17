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Даррен Диц официально перешел в ЦСКА. «Барыс» раскрыл условия сделки

17 Декабря 2021 21:28
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Даррен Диц официально перешел в ЦСКА. «Барыс» раскрыл условия сделки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Хоккейные клубы ЦСКА и «Барыс» совершили обмен, в рамках которого стан московских армейцев пополнил защитник Даррен Диц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт казахстанского клуба.

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Казахстанский коллектив получит денежную компенсацию.

В «Барысе» защитник сборной Казахстана провёл почти пять сезонов. На его счету 174 (67+107) баллов, которые Даррен набрал в 269 матчах КХЛ.

Даррен Диц на своей странице в Instagram прокомментировал свой переход из астанинского «Барыса» в московский ЦСКА.

«В «Барысе» я провёл потрясающие 5 лет своей жизни, получил незабываемый опыт и удовольствие от игры. Казахстан — мой второй дом. Я навсегда связан с этой замечательной страной. Хочу поблагодарить своих партнёров по команде и персонал клуба. Хочу выразить огромную благодарность болельщикам, которые всегда меня поддерживали, верили в меня. Вы — лучшие! Спасибо вам! Желаю успехов команде! До скорых встреч!», — написал Даррен Диц.




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#Нур-Султан   #Спорт   #Хоккей  
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