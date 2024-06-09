Дармен Садвакасов: Чемпионат Азии по шахматам в Алматы - шанс проявить свои таланты

С 10 по 20 июня в Алматы соберутся около 650 лучших юных шахматистов Азии. Казахстанская федерация шахмат (KazChess) при поддержке Министерства туризма и спорта РК и Азиатской шахматной федерации готовится принять 26-й молодежный чемпионат Азии по шахматам. О деталях турнира мы поговорили с первым вице-президентом KazChess, международным гроссмейстером Дарменом Садвакасовым.

- Казахстан собирает рекордно большое для шахмат число участников на международном турнире. Какие ожидания от 26-го молодежного чемпионата Азии по шахматам?

- Мы ожидаем, что этот чемпионат станет ярким и значимым событием. В нем примут участие более 640 спортсменов из 33 стран, которые будут соревноваться в трех контролях времени – классика, рапид и блиц. Будет представлена и казахстанская детско-юношеская команда. Для многих участников чемпионат Азии в Алматы - это не только шанс проявить свои таланты, но и возможность познакомиться с культурой Казахстана и найти новых друзей. Мы надеемся, что этот турнир станет стартовой площадкой для будущих звезд шахмат, как это было с Гукешем Доммараджу, нынешним официальным претендентом на звание чемпиона мира среди взрослых, который на чемпионате Азии-2018 собрал пять золотых медалей. Мы надеемся, что Алматы станет местом рождения новых шахматных звезд, которые в будущем будут представлять свои страны на самых престижных турнирах. Более того, мы готовим насыщенную досуговую программу, которая оставит у всех участников незабываемые впечатления.

- Вы являетесь не только первым вице-президентом Казахстанской федерации шахмат, но и вице-президентом Азиатской шахматной федерации. Считается, что Азия сегодня задает тренды в шахматах. Как вы оцениваете потенциал региона и Казахстана, в частности?

- Азия на сегодня действительно является центром шахматного мира, особенно с переходом Федерации шахмат России в Азию. Мы наблюдаем динамичное развитие шахмат в Индии, Китае, Узбекистане, Иране, Вьетнаме. Казахстан также является одним из главных центров на шахматной планете. В этом году все участники матчей за звание чемпиона мира представляют Азию: Дин Лижэнь и Гукеш Доммараджу у мужчин, Цзюй Вэньцзюнь и Тань Чжунъи у женщин. Казахстан активно развивается в этом направлении. Наши спортсмены женской и детско-юношеской сборной показывают высокие результаты на международной арене, выигрывая медали чемпионатов мира. Появляются новые мужские гроссмейстеры, идет обновление сборной. В целом среди участников чемпионата Азии в Алматы будут играть почти 40 международных мастеров и мастеров ФИДЕ. Наши воспитанники будут бороться за медали в различных возрастных категориях. Потенциал нашего региона огромен, и я уверен, что впереди нас ждет много побед и достижений.

- Дармен Канатович, шахматы считаются не самым зрелищным видом спорта. Чем турнир может быть интересен алматинцам и гостям города?

- Шахматы, безусловно, особенный вид спорта, который требует глубокого интеллектуального погружения. Мы постарались сделать чемпионат не только интересным для участников, но и привлекательным для зрителей. Например, юные шахматисты сыграют матч против футболистов клуба «Кайрат» - символа алматинского спорта. Также запланированы мастер-классы от молдавского гроссмейстера, лектора ФИДЕ Виктора Бологана и казахстанского гроссмейстера Алишера Сулейменова. Будет работать группа комментаторов. Проведем интересные сайд-мероприятия. Большое внимание хотим уделить экологии: весь пластик, использованный во время турнира, будет переработан, причем свою лепту в это внесут сами участники, а позже из этого пластика будут изготовлены шахматные доски и кубки. Мы хотим, чтобы сотни участников из разных уголков Азии запомнили Казахстан как гостеприимную страну с богатой культурой и традициями, в которой у детей есть все возможности для успешного роста. Для жителей и гостей Алматы - это также отличная возможность познакомиться с будущими звездами шахмат, потому что юношеские турниры в целом, и Азиада, в частности, это традиционно место, где собираются будущие звезды шахматного мира. Надеемся, что 26-й молодежный чемпионат Азии не только поспособствует развитию шахмат, но и укрепит культурные связи между странами, привлекая внимание к богатым традициям и гостеприимству Казахстана.