Дарина Кенес: Льготное кредитование увеличит охват бизнеса в моногородах мерами господдержки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Льготное кредитование увеличит охват бизнеса в моногородах мерами господдержки. Об этом сообщила заместитель директора Центра конкурентной среды АО «Институт экономических исследований» Дарина Кенес, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в банковской сфере сложилась порочная практика, когда, в силу высоких требований, субъекты МСП, осуществляющие деятельность в моногородах, малых городах и сельских населенных пунктах, не подпадают под банковское финансирование. Ключевой индикатор проблемы ограниченного доступа к финансированию – отсутствие достаточного и ликвидного имущества. В целях поддержки данного сегмента предпринимателей до 2020 года в рамках программы «Дорожная карта бизнеса» было предусмотрено специализированное направление по поддержке бизнес-инициатив предпринимателей моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов без отраслевых ограничений. Однако, вследствие пандемии, ввиду снятия всех отраслевых ограничений, данное направление было исключено», – сказала Д.Кенес.

Эксперт отметила, что за 2010-2020 годы, по информации АО «ФРП «Даму», около 30% бизнес-проектов реализовались именно в моногородах, малых городах и сельских населенных пунктах. Учитывая, что на текущий момент отсутствуют меры по поддержке сельских предпринимателей, это может привести к ситуации, когда субъекты предпринимательства будут вынуждены брать потребительские кредиты в микрофинансовых организациях по высоким ставкам, свыше 35%, без обеспечения и использовать их на бизнес цели.

«Как результат, существует большой риск по ухудшению качества кредитного портфеля, увеличения доли просроченных займов и испорченных кредитных историй заемщика. В целях поддержки предпринимателей, осуществляющих деятельность в моногородах, малых городах и сельских населенных пунктах, предложение Главы государства по предоставлению льготного кредитования под 5% представляется актуальной и своевременной. Это позволит увеличить охват мерами государственной поддержки всех нуждающихся субъектов предпринимательства, независимо от административного деления страны, а также достичь одну из целей Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы по повышению занятости населения», – заключила Д.Кенес.