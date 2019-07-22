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«Дарим 3000 пар обуви и футболок»: не верить рассылке призвали казахстанцев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцев призвали не верить WhatsАpp-рассылке о том, что компания «Adidas» якобы дарит 3000 пар обуви и футболок, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«С начала июля, мессенджер WhatsАpp казахстанцев заполонила рассылка, где якобы Adidas в честь празднования дня рождения дарит 3000 пар обуви и футболок. Ребята из команды «KZ-CERT» также получили подобного рода рассылку, поэтому и был проведен анализ ресурса adidas - footwears.club, который был указан в рассылке. Как и предполагалось, данный интернет-ресурс был классифицирован как «мошеннический интернет-ресурс/Фишинг в сети Интернет», - говорится в сообщении Службы реагирования на компьютерные инциденты РК (KZ-CERT) в Facebook.
В информации уточняется, что компания не дарит подарков и на официальном сайте нет никакой информации о подобного рода акции.
«Особенный момент в том, что этот вид фишинга был совершен исключительно с мобильного телефона, то есть, рассылка отправлялась с телефона. Мошенники постарались и при переходе с мессенджера по фейковой ссылке, вас встречают теплые слова приветствия: «Мы празднуем наш день рождения, предоставив 3000 пар бесплатных туфель и футболок!» И далее, для получения гарантированных призов участнику предлагают пройти опрос, где после необходимо поделиться ссылкой посредством мессенджера WhatsApp», - отметили в Центре.
Также отмечается, что при переходе предоставлялась возможность «выбрать размер обуви» и злоумышленники запрашивали деньги, но теперь контент интернет-ресурса изменен и для продолжения сессии, предлагают направить рассылку друзьям далее. В случае направления рассылки, открывается мошенникам доступ к телефонной книге.
«Поэтому, уважаемые казахстанцы, мы призываем всех, перед тем как стать участником подобной акции, зайти на официальный сайт организатора и сверить информацию. А если вы все же стали жертвой подобного рода мошенничества, то обращайтесь к нам по номеру 1400 или пишите нам в группу Telegram - hhttps://t.me/kzcert, - добавили в KZ-CERT.
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